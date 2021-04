Confartigianato Veneto: favorire le comunità energetiche

Promettono benefici sia per l'ambiente che per il portafoglio. Le comunità energetiche, istituite da poco in Italia, sono al centro di un dibattito sullo sviluppo sostenibile organizzato da Confartigianato, che ne vorrebbe favorire la diffusione.

di Rossana Caviglioli, montaggio Danilo Ranieri

Nel servizio le interviste a Dario Dalla Costa, Presidente Nazionale Impianti Confartigianato; Gianni Pietro Girotto, Presidente Commissione Industria del Senato; Roberto Marcato, Assessore allo Sviluppo Economico del Veneto