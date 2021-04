Veneto: potenziare gli Its, futuro sicuro per i giovani

L'innovazione passa dagli its, gli istuti tecnici superiori, percorsi di formazione flessibili e innovativi. Confartigianato e Associazione Veneta per lo sviluppo sostenibili, lanciano l'appello per il loro potenziamento. Raccolto dalle istituzioni.

di Rossana Caviglioli, montaggio Francesco Piazzolla

Nel servizio le interviste a Roberto Boschetto, Confartigianato Imprese Veneto; a Elena Donazzan, Assessora istruzione regione Veneto; e a Patrizio Bianchi Ministro dell'Istruzione.