Jesolo (VE) è pronta ad aprire la stagione

L’arenile è stato in parte riorganizzato per poter ospitare gli ombrelloni in totale sicurezza. Gli operatori turistici sono preoccupati per il coprifuoco e per la quarantena per ospiti gli stranieri.

di Ivana Godnik, immagini Massimo De Spirt, montaggio Serena Ginevra Zamboni

Abbiamo intervistato Renato Martin, presidente Federconsorzi arenili Jesolo (VE); Alberto Maschio, presidente Associazione Jesolana Albergatori; Angelo Faloppa, presidente Confcommercio Venezia