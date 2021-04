Montebelluna (TV): operaio muore schiacciato da un carico caduto da una gru

Ancora un altro tragico incidente sul lavoro. Non c'è stato niente da fare per il giovane, 23 anni, che è morto sul colpo. In corso le indagini. I sindacati parlano di “dinamica sospetta”.

di Giorgio Bonomi e Claudio De Zan, montaggio Davide Baldo

Abbiamo intervistato Marco Potente, segretario generale Filca Cisl Belluno e Treviso; Elzo Severin, vicesindaco reggente di Montebelluna; Nicola Atalmi, segretario provinciale Cgil Treviso