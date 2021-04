Veneto, la messa pasquale è anche via web

Molte diocesi e molte parrocchie si sono attrezzate per superare i limiti imposti dalla pandemia, e consentire anche ai più fragili e a chi è in quarantena di celebrare la Pasqua. Trasmettendo le cerimonie on line

di Rossana Caviglioli, montaggio Renato Masiero

Nel servizio Francesco Moraglia, patriarca di Venezia