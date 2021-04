Biennale Danza, Musica, Teatro: nuovi direttori al debutto

L'Ente confida in una finestra estiva sufficiente per andare in scena dal vivo anche stavolta. Più di cento appuntamenti.

di Luca Colombo e Marco Madini, montaggio Davide Baldo

Nel servizio Stefano Ricci e Gianni Forte, direttori Biennale Teatro; Wayne Mc Gregor, direttore Biennale Danza; Lucia Ronchetti, direttrice Biennale Musica