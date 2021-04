Riaperture in Veneto: le difficoltà dei gestori senza tavoli all'aperto

Dal 26 aprile per le regioni in fascia gialla sarà possibile per bar e ristoranti riaprire anche per cena, ma solo con posti all'esterno. Nei centri storici però molti locali non hanno spazi e dovranno continuare solo con l’asporto

di Arianna Garavaglia, montaggio Marco Pacifico

L'intervista a Michele Pozzobon, titolare locale; Mario Conte presidente Anci Veneto; Patrizio Bertin presidente Confcommercio veneto