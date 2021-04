Venezia: l'aeroporto Marco Polo guarda alla ripartenza

Tre milioni e mezzo di passeggeri nel 2020, in piena pandemia, forse 5 quest'anno. Il terzo scalo italiano è cartina di tornasole della ripresa per Venezia e per tutto il Veneto.

di Milva Andriolli, montaggio Renzo Zenzolo

Abbiamo intervistato Enrico Marchi, presidente Save