Protesta dei lavoratori dell'Aeroporto Canova di Treviso

E' l'unico scalo regionale rimasto chiuso per la pandemia. Il Governo ha approvato un Piano di sviluppo da 54 milioni di euro ma, denunciano i sindacati, non salvaguarda centinaia di lavoratori, ora in cassa Integrazione.

di Antonello Profita, montaggio Lorenzo CavagliĆ

Abbiamo intervistato Alberto Irone, segretario Filcams Cgil; Massimiliano Paglini, segretario generale Cisl Treviso; Gianluca Fraioli, segretario generale Uil Treviso