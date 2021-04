Imoco tricolore, quarto scudetto di fila per le pantere di Conegliano

Campionesse d'Italia. Dopo la vittoria di domenica in gara-1 al Palaverde, le ragazze trevigiane conquistano il quarto scudetto di fila, battendo in trasferta per 3 set a 1 Novara in gara-2

di Barnaba Ungaro. Montaggio Marco Pacifico

Si tratta della vittoria numero 63 consecutiva, da dicembre 2019. L'intervista a Raphaela Folie, centrale Imoco Conegliano