Web: storia di un ragazzo finito per sbaglio in una rete pedopornografica

La Rete è diventata per molti l'unica finestra sul mondo, causando però contraccolpi psicologici e in qualche caso anche altro. Come per un ragazzino finito senza volerlo in una rete di pedopornografia. La denuncia arriva dalla madre.

di Matteo Mohorovicich

Abbiamo intervistato Silvia Marai, avvocato