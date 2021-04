Macchine per sanificare l'aria. Gli esperti: "Attenzione ai certificati"

Non solo le mascherine. In questi mesi molte aziende stanno acquistando macchine di sanificazione dell’aria per proteggere dipendenti e utenti dalla diffusione del virus, ma occorre molta attenzione.

di Davide Pyriochos

Nel servizio le interviste agli ingegneri Gino Zampieri e Roberto Zecca