Processo Veneto Banca, c'è il rischio della prescrizione

E' corsa contro il tempo per il processo a Vincenzo Consoli, l'unico imputato per il tracollo di Veneto Banca. Il massimo esponente dell'istituto di credito di Montebelluna deve rispondere di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto

di Milva Andriolli, montaggio Renzo Zenzolo

Abbiamo intervistato Luigi Ravagnan, avvocato di parte civile, Matteo Moschini, avvocato di parte civile, Ermenegildo Costabile, avvocato di Vincenzo Consoli, e Luigi Fadalti, avvocato di parte civile.