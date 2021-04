Scuola e riaperture. La dirigente Palumbo: "Ci vuole flessibilità"

Il Veneto non ha a disposizione un parco mezzi sufficiente per garantire il rientro in classe dei 213mila studenti delle scuole superiori. Per questo la dirigente scolastica regionale Carmela Palumbo, ha chiesto al Ministero più flessibilità

di Ivana Godnik, montaggio

Nel servizio l'intervista alla Dirigente scolastica regionale, Carmela Palumbo