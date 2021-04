Stop alle grandi navi a Venezia. Ora un concorso di idee

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto per l'approdo fuori dalla laguna. Contro le grandi navi in bacino San Marco si era mobilitato anche l'artista Banksy

di Stefania Bolzan, montaggio di Sergio Fiorenzano

Nel servizio Dario Franceschini, ministro della Cultura