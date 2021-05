Arena di Verona. Tampone e ingresso per tutti. Test per riaprire al 100%

Potrebbe essere il primo teatro in cui organizzare spettacoli a capienza massima, in sicurezza. Intanto si attende l'ok per i 6000 spettatori

di Matteo Mohorovicich

Nel servizio l'intervista a Federico Sboarina, sindaco di Verona