Autostrada A4: si installa la nuova campata del cavalcavia di Portogruaro

Sessanta metri di lunghezza, quasi 20 di larghezza, e 510 tonnellate di peso: autostrada chiusa dalle 18 del 15 maggio alle 10 del 16 maggio

Operazioni cominciate mercoledì 12 maggio

La campata centrale del nuovo cavalcavia del Nodo di Portogruaro è considerata l'opera "regina" del primo sub lotto del secondo lotto della terza corsia della A4. Le operazioni per alzare la carpenteria metallica del manufatto sono cominciate mercoledì 12 maggio. Il cantiere prevede numerose lavorazioni, e richiederà la chiusura dell'autostrada A4 per alcune ore nella notte tra il 15 e il 16 maggio, nel tratto San Donà di Piave - Latisana in direzione Trieste, e nel tratto Latisana - Nodo di Portogruaro in direzione Venezia.