Il Veneto alla Bit. Le mete per le vacanze, con un clic

Per la prima volta, Bit 2021 diventa Bit Digital Edition, passando così a un'edizione digitale. La borsa del turismo è in programma fino all' 11 maggio.

di Claudia Mondelli, montaggio di Valentina Mambri

Nel servizio le interviste a Luca Palmero, ad Fiera Milano; Massimo garavaglia, ministro del Turismo