Il granchio blu: una specie 'aliena' nella Laguna di Venezia

E' una specie originaria delle coste atlantiche americane. Per arrivare fino a qui ha utilizzato le acque di zavorra dei mercantili. Sono molto voraci, si riproducono in fretta, e ora stanno diventando un pericolo per l'ecosistema locale.

di Paolo Colombatti, montaggio Davide Baldan

Abbiamo intervistato Domenico Rossi, pescatore; Carlotta Mazzoldi, biologa marina Università Padova