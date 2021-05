Primo Maggio in zona gialla: 32 mila gli ingressi a Venezia

Si tratta soprattutto di visitatori di prossimità, come d'altra parte era normale aspettarsi. Il meteo incerto, poi, non ha facilitato gli spostamenti: per la vera ripartenza bisogna quindi aspettare tempi migliori.

di Luca Colombo, montaggio Mercedes Rizzo

Abbiamo intervistato Morris Ceron, direttore generale Comune di Venezia; Claudio Scarpa, direttore Ava, Associazione Veneziana Albergatori; Diallo, portabagagli