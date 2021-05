Rinnovo di concessioni per le trivelle: in Polesine pronti ricorsi al Tar

Nove comuni stanno preparando la documentazione per contrastare il sì del Ministero della Transizione ecologica al rinnovo dei permessi per estrarre gas e petrolio in alto mare

di Matteo Mohorovicich

Nel servizio l'intervista a Moreno Gasparini, sindaco di Loreo (RO) e presidente del Parco del Delta del Po