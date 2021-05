Terremoto politico a Rovigo: le dimissioni del sindaco Gaffeo

La decisione formalizzata in mattinata al Prefetto. "Scelta tecnica, non politica", è la valutazione del capogruppo della maggioranza in Consiglio Comunale.

di Arianna Garavaglia

Abbiamo intervistato Nello Chendi, capogruppo Pd Consiglio comunale Rovigo; Silvia Menon, consigliera, lista civica Silvia Menon