Nuoto: Panziera e Pellegrini ancora medaglie agli Europei

Dai Campionati Europei di Budapest nuove soddisfazioni per il nuoto azzurro. Argento per la trevigiana di Montebelluna Margherita Panziera nei 100 metri dorso, e bronzo per la veneziana Federica Pellegrini nella 4x200 stile libero