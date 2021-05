A Belluno Primo Maggio celebrato davanti alla casa di riposo

In omaggio ai lavoratori della Sanità, Cgil Cisl e Uil hanno scelto il giardino della Rsa comunale Gaggia Lante per celebrare la Festa del Lavoro. Occasione per ricordare le crisi occupazionali più preoccupanti nel territorio.

di Antonello Profita

Abbiamo intervistato Roberto Toigo, segretario generale Uil Veneto; Mauro De Carli, segretario Generale CGIL Belluno; Nicola Brancher, segretario organizzativo Cisl Belluno