"Le dosi ci sono, venite a vaccinarvi" Da Vicenza l'appello agli over 60

Quasi 20 mila assistiti dell'Ulss berica non si sono presentati. Il rischio, se non si risponde alla chiamata è quello di mettersi in coda assieme ad altre fasce di età.

di Maura Bertanzon e Claudio De Zan, montaggio Simone Pagani

L'intervista a Maria Giuseppina Bonavina, Dir. gen. Ulss 8 Berica