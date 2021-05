A Venezia 30mila visitatori tra città storica e isole

Molti provenienti dal Veneto, gli altri per lo più dalle regioni confinanti. In Piazza San Marco le prime code per entrare a Palazzo Ducale. Al completo i tavolini degli storici caffè.

di Barnaba Ungaro e Paolo Colombatti, montaggio di Gian Paolo Gigante

Abbiamo intervistato Giovanni Alajmo, responsabile Gran Caffè Quadri Venezia