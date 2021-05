Venezia. Acc: coinvolgere la politica

E' l'obiettivo dei lavoratori dell'azienda che produce compressori per frigoriferi, che per manifestare il loro disagio, hanno lasciato il Bellunese per raggiungere Venezia.

di Milva Andriolli, montaggio Davide Baldan

Nel servizio Elena Ostanel, cons. reg. "Il Veneto che vogliamo"; Vanessa Camani, cons. reg. Partito Democratico; Silvia Cestaro, cons. reg. Lista Zaia; Christian Ferrari, segr. gen. Cgil Veneto