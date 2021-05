Venezia, al via i "voli covid tested" anche all'aeroporto Marco Polo

Da oggi in vigore l'ordinanza che prevede l'ingresso in Italia dai Paesi Schengen, da Gran Bretagna e Israele con tampone negativo, senza quarantena. Allo scalo veneziano parecchi i turisti rimasti a terra: a volte il tampone rapido non basta