Venezia, la protesta dei lavoratori del porto: "Ripartenza immediata"

A scendere in piazza il Comitato "Venezia lavora", che riunisce i 5mila addetti. Chiedono garanzie in attesa delle decisioni sul concorso di idee per il futuro dello scalo

di Barnaba Ungaro e Marco Madini, montaggio Davide Baldan

L'intervista a Igor Tommasini, Pres. Comitato Venezia Lavora; Nicola Minto, Rsa Cisl Vtp Venezia