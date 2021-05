Emergenza casa, lavorano nei campi ma non hanno alloggio

In agricoltura manca la manodopera, ma quando c’è, vi sono casi in cui si rischia venga persa. Da Verona, la denuncia dei sindacati di base: la storia di un gruppo di migranti riporta in primo piano i punti critici del sistema lavoro e accoglienza

di Matteo Mohorovicich

Abbiamo intervistato Giorgio Brasola, del Laboratorio Paratodos, e Daniele Todesco, coodinatore dell'Osservatorio migranti Cub di Verona