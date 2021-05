Lavoro, manifestazioni per la sicurezza. "Basta morti bianche"

A Padova, Mestre, così come in altre città venete, lavoratori e sindacati in piazza per chiedere più sicurezza sul luogo di lavoro. Troppe ancora le persone che perdono la vita in infortuni mortali

di Davide Calimani. Montaggio Renato Masiero

Nel servizio le interviste a Odet Mbuyi, rsl; Daniele Giordano, segr. gen. funz. pubblica Venezia; Mario Ragno segr. gen. Uil fpl Veneto