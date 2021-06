Nessun ponte a rischio crollo. Buone notizie da Veneto Strade

Il monitoraggio sulla viabilità regionale non è ancora completato, ma serve per capire dove e come fare manutenzione per allungare la vita dei manufatti. La tragedia del Ponte Morandi ha cambiato le regole per la messa in sicurezza

di Milva Andriolli, montaggio Lorenzo Cavaglià

Abbiamo intervistato Silvano Vernizzi, direttore generale di Veneto Strade, il professor carlo Pellegrini, ordinario di Costruzioni all'Università di Padova, ed Elisa De Berti, assessore regionale ai Trasporti