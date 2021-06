A Chioggia (VE) la 'pop art' incontra la storia della laguna

Il Museo Civico delle Laguna Sud fino al 12 settembre ospita la mostra “Andy Warhol: an american artist”. Tra barche in legno e strumenti per la navigazione campeggiano le immagini di Marilyn Monroe, riprodotte in serie.

di Arianna Garavaglia e Paolo Colombatti, montaggio Davide Baldo

Abbiamo intervistato Isabella Penzo, assessore Cultura e Turismo del Comune di Chioggia (VE)