Crisanti avverte: immunità di gregge ancora lontana

Per molti esperti è iniziata la quarta ondata della pandemia, caratterizzata anche in Veneto da una rapida crescita dei contagi, ma per il momento da un aumento più contenuto dei ricoveri. Difficile arginare la trasmissione del virus.

di Giuseppe Bucca e Marco Madini, montaggio Davide Baldo

Nel servizio l'intervista al professor Andrea Crisanti, Direttore Microbiologia e Virologia Università di Padova