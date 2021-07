Vicenza. Sospensioni sanitari no vax. L'Uls: "Abbiamo rispettato la legge"

L'ulss 8 di Vicenza aveva già avviato le procedure per sospendere i sanitari non vaccinati, e così è l'unica che è andata avanti. Il direttore generale spiega perché, e come si sono organizzati con i posti lasciati liberi.

di Matteo Mohorovicich

Nel servizio l'intervista a Maria Giuseppina Bonavina, direttore generale Ulss 8 Vicenza