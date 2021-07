A Padova la maratona dei trapianti

L'Azienda Ospedaliera di Padova in prima linea per mettere l'eccellenza della sanità veneta a servizio della cultura della donazione, con una maratona di 8 trapianti in 36 ore, su 7 diversi pazienti

di Lucia Zorzi, montaggio Serena Zamboni

Abbiamo intervistato Demetrio Pittarello, coordinatore trapianti, e il direttore generale Giuseppe Dal Ben