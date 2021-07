Grafica Veneta: parlano i lavoratori pakistani sfruttati: "Noi gli schiavi"

"L'azienda non poteva non sapere", ci dicono. La loro denuncia ha fatto scattare l'inchiesta della procura di Padova che coinvolge anche due manager del colosso di Trebaseleghe (PD).

di Giorgio Bonomi, montaggio Marco Pacifico

"Dobbiamo lavorare quanto più possibile, più di quanto previsto dal nostro contratto, turni di 12 ore. Ci pagano quattro euro all'ora e con quelli dobbiamo pagare per l'affitto, per il cibo e per tutto il resto."



Confermano tutto i lavoratori pakistani della 'BM Service' ospitati in una villetta di Trebaseleghe (PD), a poche centinaia di metri dal magazzino di Grafica Veneta dove lavorano. Qui dentro vivono fino a 25 persone. Molti se ne sono andati appena è iniziata l'indagine dei carabinieri che ha portato all'arresto dei loro connazionali che li costringevano a lavorare con turni di 12 ore a 4 euro e 50 all'ora, e picchiavano selvaggiamente chi si ribellava. Con l'arresto dei loro carnefici, l'incubo è finito, anche se sono senza lavoro.



Di una cosa però sono certi: i dirigenti di Grafica Veneta non potevano non sapere, come ci ha detto uno di loro: "Conoscono la situazione, senza il loro permesso nessuno può entrare in azienda. Sanno se qualcuno fa un turno di 12 ore invece di 4. Lo sanno benissimo, ci sono telecamere ovunque. Non penso che il capo sia a conoscenza, ma il suo staff sicuramente."