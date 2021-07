A Piove di Sacco (PD) 'Scene di Paglia - Festival dei casoni e delle acque'

Il teatro per ricostruire i rapporti sociali dopo la pandemia. Si intitola per l'appunto "Corpi Anticorpi" la dodicesima edizione della rassegna che si svolge in 6 comuni della Saccisica. Tra i primi attori in scena anche Marco Paolini.