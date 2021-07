San Vito di Cadore (BL): turisti “A un passo dal cielo”

Quella del 2020, per la montagna Veneta, fu un’estate da tutto esaurito. Siamo andati a San Vito di Cadore, nel Bellunese, per capire speranze e aspettative per questa nuova stagione che sta entrando nel vivo.

di Maura Bertanzon

Abbiamo intervistato Emanuele Caruzzo, sindaco di San Vito di Cadore; Daniela Falcinelli, direttrice Consorzio turistico Cadore Dolomiti