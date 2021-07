Venezia "sicura", fuori da lista patrimonio in pericolo dell'Unesco

"Una grande soddisfazione", ha commentato il presidente del consiglio Mario Draghi

di Giorgio Bonomi. Montaggio Andrea Giorgio

Lo ha deciso il Comitato del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, che ha giudicato in maniera positiva gli ultimi interventi per tutelare la città messi in atto dal Governo.