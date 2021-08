Negrar (VR): a settembre via ai nuovi scavi della villa romana

Obiettivo esplorare una nuova parte dell'edificio del IV secolo, con la speranza di trovare testimonianze di produzione di vino già in età romana in questo territorio. Si progetta anche un percorso archeologico per ammirare le terme e i mosaici.

di Arianna Garavaglia

Abbiamo intervistato Gianni De Zuccato, direttore degli scavi; Vincenzo Tinè, soprintendente Archeologia Verona, Vicenza e Rovigo