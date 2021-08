Carmignano di Brenta (PD), autista trovato morto nel piazzale di un'azienda

Il corpo di Sinisa Kojic, camionista 54enne di origini bosniache, è stato trovato a fianco del camion che stava pulendo nel piazzale dell'azienda di cui era dipendente, la "Panizzolo Autotrasporti"

di Elisa Billato, montaggio di Gian Paolo Gigante

Da chiarire le cause della morte

Sarà l'autopsia che si svolgerà giovedì 19 agosto a chiarire le cause del decesso. Il lavoratore è stato trovato riverso a terra, con la testa sopra il cordolo che delimita il binario della sezione dedicata al

lavaggio. Da un primo esame esterno fatto sul corpo del lavoratore dal medico legale di turno, l'uomo mostrava una frattura della teca cranica, che sarebbe avvenuta nel momento in cui l'uomo è caduto a terra. Il 54enne stava pulendo il camion, non si trovava sulla sommità del mezzo, ma era a terra vicino a una lancia per il lavaggio.