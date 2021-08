Chioggia (VE): domenica 22 agosto la Marciliana. Diretta su RaiTre alle 18

Appuntamento con una delle più popolari feste cittadine, rivisitazione storica che fa rivivere quella che era la città all'epoca della guerra tra Venezia e Genova (1378-1381)

Nella diretta a cura della Tgr Rai Veneto, il momento culminante sarà, come sempre, il tradizionale Torneo della balestra che vede in gara cinque contrade cittadine. Il Palio della Marciliana torna dopo un anno di pausa forzata per colpa del'epidemia.