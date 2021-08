Padova: la lettera dello studente afghano che ha commosso l'Università

A ottobre avrebbe dovuto iniziare le lezioni grazie a una borsa di studio. "Non so se riuscirò ad arrivare in tempo, tenetemi il posto", ha scritto. "Non vediamo l'ora di averti qui", ha risposto il rettore Rosario Rizzuto.

di Paolo Colombatti, montaggio Francesco Piazzolla

Abbiamo intervistato Rosario Rizzuto, rettore Università degli Studi di Padova