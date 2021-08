Paralimpiadi: sono 17 gli atleti veneti a Tokyo

Il via martedì con Bebe Vio portabandiera. Per il presidente del Comitato Veneto Vilnai "una spinta per la crescita del movimento".

di Roberto Bonaldi

Nel servizio l'intervista a Ruggero Vilnai, presidente Comitato Italiano Paralimpico - Veneto



Ecco i nomi dei 17 campioni veneti che partecipano alle Paralimpiadi di Tokio: Luigi Beggiato di Vo’ Euganeo (Pd), nuoto; Francesco Bettella di Padova, nuoto; Andrea Borgato di Solesino (Pd), tennistavolo; Nadia Fario di Noventa Padovana (Pd), tiro a segno; Chiara Nardo di Vo’ Euganeo (Pd), canottaggio; Stefano Travisani di Correzzola (Pd), tiro con l’arco; Silvia Biasi di Godega (Tv), volley; Asia Pellizzari di Mareno (Tv), tiro con l’arco; Beatrice Vio di Mogliano (Tv), scherma; Antonio Fantin di San Michele al Tagliamento (Ve), nuoto; Francesca Cipelli di Mira (Ve), atletica; Michela Brunelli di Bussolengo (Vr), tennistavolo; Federico Falco di Verona, tennistavolo; i fratelli Misha e Xenia Francesca Palazzo di Verona, nuoto; Francesca Porcellato di Valeggio (Vr), handbike; Stefano Raimondi di Zimella (Vr), nuoto.