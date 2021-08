Polesine, parla Mario Ranzani, padre di Massimo, morto in Afghanistan

"Speriamo che non sia stato vano", dice ricordando il sacrificio del figlio militare, ucciso da una bomba artigianale mentre stava consegnando medicinali

di Matteo Mohorovicich

L'Afghanistan nel caos.



Parla Mario Ranzani, padre di Massimo, militare morto dieci anni fa mentre consegnava medicinali in un villaggio. Vive a Occhiobello, in provincia di Rovigo, e pensa al sacrificio del figlio.



"Speriamo non sia stato vano" dice.



