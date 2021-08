Marano Vicentino: accusato d'aver sparato al vicino, si suicida in carcere

Gelindo Renato Grisotto, muratore 52enne, era in custodia dopo aver ammesso le sue responsabilità nella morte del 67enne Mario Valter Testolin

di Matteo Mohorovicich

Nel servizio le interviste a Davide Balasso, avvocato di Gelindo Renato Grisotto; e a Marco Guzzonato, sindaco di Marano Vicentino



Da una tragedia all'altra

L’epilogo della tragedia è un’altra tragedia, che nessuno si aspettava. Gelindo Renato Grisotto, il 52enne che a Marano Vicentino ha ucciso il vicino di casa Mario Valter Testolin, neppure ventiquattr’ore dopo si è tolto la vita in carcere a Vicenza. Entrato in cella a mezzanotte e venti, è stato trovato morto alle cinque del mattino: impiccato nel vano doccia, usando i pantaloni.

Una fine che ha lasciato di stucco il suo avvocato, Davide Balasso, che l'aveva assistito durante l’interrogatorio in caserma.



Nessuna terapia in corso

L’uomo, che ha sparato due colpi con un fucile artigianale uccidendo il vicino, non era in terapia per disturbi del comportamento, e questo l’ha confermato anche il medico curante. A spingerlo, dissapori con Testolin mai sopiti. Visto lo stato di fragilità psicologica, il magistrato aveva comunque disposto che venisse sottoposto a sorveglianza in carcere. Il tema ora non è la responsabilità individuale, ma quella collettiva, dello Stato - ha scritto il garante dei detenuti in una nota -: in casi come questi - si legge - esiste ed è pesante. Il dolore è doppio, adesso: quello dei parenti della vittima; e di quelli del suicida: la famiglia di Grisotto era seguita dai servizi sociali.