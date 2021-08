Tokyo 2020: inaugurati i XVI Giochi Paralimpici

L'Italia ha sfilato con i due portabandiera, Bebe Vio e Federico Morlacchi.

di Enrico Cattaneo, montaggio Andrea Focacci

L'imperatore del Giappone Naruhito ha dichiarato aperte ufficialmente le Paralimpiadi di Tokyo 2020. Uno spettacolo di fuochi d'artificio ha segnato l'inizio della cerimonia d'apertura dei XVI Giochi Paralimpici, a cui partecipano oltre 4400 atleti di 162 squadre nazionali.

L'Italia ha sfilato con i due portabandiera, Bebe Vio e Federico Morlacchi.

Confermato l'omaggio all'Afghanistan che, pur non portando alcun atleta, ha visto la sua bandiera portata da un volontario per richiamare l'attenzione sul dramma umanitario del Paese.



L'evento planetario per il movimento paralimpico si concluderà il 5 settembre: da assegnare ci sono 540 medaglie in 22 sport.