Electrolux di Susegana: gli operai non vaccinati protestano per la mensa

La dirigenza dell'azienda trevigiana ha deciso di allestire una struttura esterna per assicurare uno spazio coperto a chi non è in possesso del 'green pass'.

di Ivana Godnik

Abbiamo intervistato Augustin Breda, Rsu Electrolux