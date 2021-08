A scuola col 'green pass. La preoccupazione dei presidi

Preparativi in corso in vista della ripresa delle lezioni, previste tutte in presenza. Dirigenti preoccupati per il controllo quotidiano della certificazione verde di insegnanti e personale. Siamo stati in un istituto superiore di Treviso.

di Maura Bertanzon, montaggio Gian Paolo Gigante

Abbiamo intervistato Luisa Mattana, dirigente istituto superiore Riccati Treviso